У Києві 3 правоохоронці-перевертні викрали людину та вимагали у чоловіка 10 тисяч доларів, а коли отримали гроші, – заручника відпустили. Далі "слово взяли" їх чесні колеги.

Деталі злочину наразі встановлюються. Про це повідомляється на сайті Київської прокуратури.

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Що відомо про викрадення

Йдеться про співробітників одного з районних управлінь поліції. Їх судитимуть за незаконне позбавлення волі.

Слідством було з’ясовано, що копи-перевертні, не маючи жодних законних підстав, затримали чоловіка, який займався продажем автомобіля.

"Викрадачі у погонах" вимагали гроші – 10 тисяч доларів за уникнення "проблем" із законом. Вони стверджували, що чоловік нібито продає викрадене авто.

Після отримання грошей, заручника відпустили.

Що загрожує викрадачам

Про злочин стало відомо в прокуратурі. Наразі осіб, які викрали чоловіка притягують до кримінальної відповідальності. Їм загрожує позбавлення волі на 5 років.