У Києві 25 жовтня жінка хотіла вистрибнути з багатоповерхівки, але її врятували поліціянти. Це сталось на вулиці Вишняківській.

На відео, яке опублікували у спільноті "Київ Оперативний", видно, як жінка стоїть на зовнішній стороні лоджії на дванадцятому поверсі будинку. Але два чоловіка у чорній уніформі встигли її витягнути.

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Інцидент стався вдень 25 жовтня у будинку по вулиці Вишняківській, що на Осокорках. Жінка в будь-який момент могла відпустити руки або зробити незграбний рух і впасти вниз, проте співробітник поліції встиг схопити жінку та не дати їй зістрибнути. Далі йому на допомогу прийшов напарник, і копи разом затягли її назад у будинок.

Про мотиви суїцидної поведінки цієї жінки нічого не відомо.

Дивіться відео про цей інцидент, (18+):

За пів року в Україні від самогубств загинуло 3076 людини. Це вдвічі більше, ніж від ДТП і у 4,5 раза – від убивств.

Серед зовнішніх причин смерті у нашій державі суїцид – на першому місці.