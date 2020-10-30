Вже кілька днів мешканці Києва бачать на центральних вулицях міста Toyota Camry із незвичними номерами, схожими на російські. Крім цього, знаки із чорним фоном свідчать про належність автівки до військової частини.

Першу фотографію із Toyota Camry з номерами К007АВ 750 біля торгового центру "Ґуллівер" опублікували у спільноті "Київ автомобільний". У коментарях до публікації кияни висловили припущення, що номери фейкові. Через відсутність позначки rus під цифрою відповідності до регіону.

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Деякі користувачі припустили, що власник просто замалював російський прапор, аби не так виділятися у Києві.

Що відомо про Toyota Camry із російськими номерами

Згідно із відкритими базами даних, такий номер дійсно зареєстрований у Московській області Росії. Хто є власником машини, невідомо.

К007АВ 750 зареєстровано за новенькою Camry / скриншот відкритої бази даних

Втім, чорні номери зазвичай встановлюють на транспорт, який належить військовим частинам – міністерство оборони, МНС, внутрішні війська, ФСБ. Вони мають формат із 4 цифрами та двома буквами, але є й виключення.



Підозрілу Toyota бачать у Києві вже кілька днів / Фото Київ автомобільний

Наприклад, вище політичне керівництво країни-агресора використовує номери із 3 цифрами.



Номерні знаки незвичайного формату у Росії використовують / Фото driveru.ru

Паркується із порушеннями

28 жовтня ще одну фотографію автівки опублікували у спільноті "Київ паркувальний". Водій легковика припаркувався із порушенням правил дорожнього руху, але власник шкидко поїхав з місця.



Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Києва стверджують, що звернень щодо можливої появи у Києві автомобіля причетного до російських військових чоловіка їм не надходило. Тому ніяких перевірок правоохоронці не робили.