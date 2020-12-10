У Києві на Хрещатику розгулюють оголені снігуроньки з Дідом Морозом. Вони не просто так ходять, а виконують важливу місію – роздають подарунки перехожим.

Варто підкреслити, що у столиці нині зимно – на вулиці мінусова температура, але Дід Мороз та його "онучки" не бояться морозу. Відео оприлюднили в телеграм-каналі KIEVMAP.

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На кадрах видно як напівроздягнуті красуні у костюмах снігурок розгулюють центром міста, танцюють й дарують подарунки перехожим. Люди приголомшені, але від презентів не відмовляються – адже це цукерки й пляшки, ймовірно з ігристим вином.

Зі снігуроньками звісно ходить й Дід Мороз. Він, щоправда, не схожий на типового казкового героя й улюбленця всіх дітей – цей представник сантаклаусів худорлявої статури й теж показує оголені частини свого тіла.

Варто підкреслити, що снігуроньки носять захисні масочки – все без порушень.

Після того, як подарунки закінчилися, вони станцювали запальний танець біля входу в метрополітен.

У Києві помітили Діда Мороза з оголеними снігуроньками: дивіться відео