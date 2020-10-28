У Києві жінка 27 жовтня залишила свою Maserati просто на тротуарі. А на зауваження відреагувала різко – пригрозила чоловіком.

Водійка Maserati кинула машину на вулиці Дмитрівській, 69 – у центрі Києва. Про інцидент написав у фейсбуці журналіст, засновник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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Активіст також розповів, що намагався з'ясувати, чому жінка так брутально нехтує правилами, але у відповідь почув погрози та обіцянку нацькувати чоловіка.

У коментарях люди обурюються такою поведінкою.

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Автівку припаркували на тротуарі / Фото ДТП.kiev.ua

Також у коментарях вказали, що чоловік порушниці, можливо, є двічі засудженим бізнесменом, що нині мешкає у Козині. Водійку Maserati також ідентифікували – її звуть Тетяна Іванівна і в неї купа зафіксованих порушень ПДД.

Фейсбук провів пошуки нечемної водійки елітної автівки / Скриншоти коментарів у фейсбуці

За таке "феєричне" паркування власнику автівки можуть виписати штраф – 510 гривень.