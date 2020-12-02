У Києві понад пів мільйона людей живуть у застарілих будинках
У Києві налічується понад 5 тисяч будинків застарілого житлового фонду. У них мешкає понад 500 тисяч людей. Ці споруди необхідно реконструювати.
Найбільша кількість таких будинків у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Про це повідомляє Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА, а передає інформацію УНН.
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Загальний обсяг застарілого житлового фонду у Києві складає 12 322 тисяч квадратних метрів. Це 5 395 будинків. В них мешкає 566 732 особи.
У департаменті обіцяють, що будуть готувати проєкт Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві, який, серед іншого, включатиме пропозиції щодо комплексної реконструкції застарілого житлового фонду.
Цю програму повинна затвердити Київрада.
Що таке застарілий житловий фонд?Це будинки, які за технічним станом не відповідають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних елементів яких становить не менше 60 відсотків.
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