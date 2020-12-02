У Києві налічується понад 5 тисяч будинків застарілого житлового фонду. У них мешкає понад 500 тисяч людей. Ці споруди необхідно реконструювати.

Найбільша кількість таких будинків у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Про це повідомляє Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА, а передає інформацію УНН.

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Загальний обсяг застарілого житлового фонду у Києві складає 12 322 тисяч квадратних метрів. Це 5 395 будинків. В них мешкає 566 732 особи.

У департаменті обіцяють, що будуть готувати проєкт Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві, який, серед іншого, включатиме пропозиції щодо комплексної реконструкції застарілого житлового фонду.

Цю програму повинна затвердити Київрада.