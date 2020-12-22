Після скандалу та заяв керівництва Держпродспоживслужби про закриття новорічних локацій та ярмарок у Києві, міська влада столиці все ж оголосила про початок роботи сезонних ярмарків.

З 22 до 25 грудня у всіх районах столиці проводитимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

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Чиновники пояснюють доцільність подібних заходів більш повним задоволенням потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

Небезпечний натовп

Хоча представники влади постійно наголошують на тому, що під час роботи на ярмарках або їх відвідування треба користуватися засобами безпеки, а також дотримуватися дистанції, у більшості випадків такого не трапляється.

Продавці зазвичай перебувають із масками на підборідді, а відвідувачі взагалі не вдягають їх.

Саме через це у Держпродспоживслужбі погрожували організаторам подібних заходів кримінальними справами.

Де у Києві проходитимуть ярмарки:

22 грудня:

у Голосіївському районі – проспект Науки, 88;

у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – вулиця. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вулиця. Гната Юри, 5, на перетині проспект Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;

у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1.

23 грудня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах проспекта Науки та вулиці Малокитаївської);

у Дніпровському районі – проспект Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – проспект Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8.

24 грудня (четвер):

у Голосіївському районі – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

у Печерському районі – вулиця Генерала Алмазова, 6;

у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспект Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;

у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1.

25 грудня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вулиця Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вулиця Гродненська, 1/35-17А, вулиця Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – провулок Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вулиця Ризька, 1 (біля Сирецького парку), вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4, між вуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиці Богдана Хмельницького, 94.

26 грудня (субота):

в Оболонському районі – вулиця Йорданська, 1-9.

27 грудня (неділя):