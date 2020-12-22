У Києві попри обіцянки примусового закриття проведуть вуличні ярмарки: адреси та графік роботи
Після скандалу та заяв керівництва Держпродспоживслужби про закриття новорічних локацій та ярмарок у Києві, міська влада столиці все ж оголосила про початок роботи сезонних ярмарків.
З 22 до 25 грудня у всіх районах столиці проводитимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
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Небезпечний натовп
Хоча представники влади постійно наголошують на тому, що під час роботи на ярмарках або їх відвідування треба користуватися засобами безпеки, а також дотримуватися дистанції, у більшості випадків такого не трапляється.
Продавці зазвичай перебувають із масками на підборідді, а відвідувачі взагалі не вдягають їх.
Саме через це у Держпродспоживслужбі погрожували організаторам подібних заходів кримінальними справами.
Де у Києві проходитимуть ярмарки:
22 грудня:
- у Голосіївському районі – проспект Науки, 88;
- у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – вулиця. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вулиця. Гната Юри, 5, на перетині проспект Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1.
23 грудня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах проспекта Науки та вулиці Малокитаївської);
- у Дніпровському районі – проспект Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вулиця Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – проспект Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8.
24 грудня (четвер):
- у Голосіївському районі – вулиця Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вулиця Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вулиця Генерала Алмазова, 6;
- у Подільському районі – вулиця Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вулиця Гната Юри, 5, на перетині проспект Перемоги, 73/1 та вулиця Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вулиця Багговутівська, 1.
25 грудня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – проспект Голосіївський, 116, проспект Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вулиця Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вулиця Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вулиця Гродненська, 1/35-17А, вулиця Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – провулок Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Святошинському районі – вулиця Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вулиця Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вулиця Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вулиця Ризька, 1 (біля Сирецького парку), вулиця Ружинська, 16-18 (біля скверу), вулиця Деревлянська, 16-20, вулиця Бульварно-Кудрявська, 2-4, між вуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вулиці Богдана Хмельницького, 94.
26 грудня (субота):
- в Оболонському районі – вулиця Йорданська, 1-9.
27 грудня (неділя):
- у Дніпровському районі – вулиця Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Святошинському районі – вулиця Семашка, 10.
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