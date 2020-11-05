На перехресті вулиць Генерала Жмаченка та Будівельників у Дніпровському районі Києва вдень 5 листопада сталася ДТП із дорогими наслідками.

Про аварію, до якої призвело порушення правил дорожнього руху, повідомили у патрульній поліції Києва. Відео аварії записали камери спостереження.

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Внаслідок ДТП постраждали лише транспортні засоби.

Що відомо про ДТП за участю Porsche у Києві

За попередніми даними, зіткнення сталося через порушення правил водійкою Skoda, яка їхала вулицею Генерала Жмаченка та вирішила перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

У цей час Porsche Cayenne набирав швидкість по вулиці Будівельників і влетів у легковика.

На записах камер спостереження, які оприлюднили патрульні, видно момент проїзду Skoda на заборонний сигнал.

Відносно ймовірної порушниці ПДР правоохоронці склали адмінпротокол. Якщо її провину визнає суд, жінці світить 340 гривень штрафу або позбавлення прав.

Дивіться відео зіткнення Porsche та Skoda у Києві: