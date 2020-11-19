Жорстоке вбивство киянки сталося на вулиці Ягідній у Голосіївському районі Києва. 13 листопада перехожі знайшли там жінку зі скривавленою головою.

Як з'ясувалося, жінку вбили пострілом у голову, повідомили у поліції Києва. Згодом за підозрою у скоєнні злочину спіймали 44-річного мешканця столиці.

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Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Що відомо про вбивство жінки у Києві

Після приїзду на місці інциденту слідчі виявили гільзу від вогнепальної зброї, а також невикористаний патрон.



На місці вбивства поліцейські знайшли речові докази / Фото поліції Києва

Лише через 3 доби після вбивства правоохоронці встановили особу загиблої, що дало змогу вийти на слід ймовірного вбивці.

Як стверджує керівник поліції Києва Андрій Крищенко, на причетність киянина до злочину копам вказали свідки.



Жахливе вбивство жінки розкрили за кілька діб / Фото поліції Києва

Мотивом вбивства, за даними слідства, було бажання чоловіка заволодіти квартирою вбитої та її сестри.

Не єдине вбивство

Наразі копи продовжують слідчі дії стосовно підозрюваного, а також намагаються встановити його спільників. За попередніми даними, фігурант справи заради нерухомості в Києві міг скоїти не одно вбивство.

Дивіться відео поліції з місця вбивства жінки в Києві: