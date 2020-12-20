Масове "замінування": у Києві одночасно закрили низку ТРЦ та супермаркетів
У Києві одночасно повідомили про замінування у 5 великих закладів торгівлі. Зокрема, це були торгово-розважальні центри та супермаркети.
Відомий список закладів, де перевіряють ймовірне замінування. Інформацію надали у пресслужбі поліції Києва, повідомляє УНН.
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Наразі перевіряються інформацію про замінування у таких закладах:
- ТРЦ "Ocean Plaza";
- 2 супермаркети "Ашан";
- "NOVUS";
- "Епіцентр" на вулиці Григоренка.
Наразі в "Ocean Plaza" направили вибухотехніків та відповідні служби, а в інших проводять обстеження", – заявили в пресслужбі.
Додамо, що у Києві 15 грудня евакуйовували людей зі станцій "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Вони не працювали 6 годин – все через повідомлення про замінування.
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