У Києві на вулиці Ентузіастів, 3 сталась пожежа в ніч на 17 листопада. Загорілись шини, які хтось вирішив зберігати у під’їзді. Від вогню, на щастя, ніхто не постраждав – рятувальники винесли з вогню 3 дітей.

Пожежа виникла на 3 поверсі в багатоповерхівці. Вогонь потушили. Про це повідомляє ДСНС.

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Загалом пожежники врятували 4 людей, троє з них – діти. Через сильне задимлення довелося також евакуювати 8 людей.

Мешканці рятувались у чому були вдома. А на дворі хоч було у той момент безпечніше, проте дуже холодно. Бійці ДСНС посадили дітей та інших врятованих у свої пожежні машини аби вони могли зігрітися.

Після того як вогонь побороли, мешканці повернулись до своїх осель.

Від пожежі постраждали двері на 3 поверсі та стеля під’їзду. Також дісталось одній з квартир – пошкоджені меблі, стіни та стеля.

Пожежники на вулиці Ентузіастів, 3 / Фото ДСНС

Вогнеборці тушили полум'я менш як годину / Фото ДСНС

Діти, яких було врятовано від вогню / Фото ДСНС