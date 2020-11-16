У Києві в Оболонському районі вночі на 16 листопада рятувальники ДСНС виявили труп чоловіка. Він лежав прямо у смітті. Причини смерті людини наразі невідомі.

Пожежникам подзвонили о 2:36 ночі й повідомили, що на вулиці Богатирській щось горить. Деталі інциденту повідомляє пресслужба ДСНС.

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На місці рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі у смітті знайшли тіло чоловіка.

Наразі невідомо, що сталось. Обставини події встановлюють правоохоронці.