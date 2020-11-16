У Києві пожежники знайшли тіло: воно було у згорілому смітті
У Києві в Оболонському районі вночі на 16 листопада рятувальники ДСНС виявили труп чоловіка. Він лежав прямо у смітті. Причини смерті людини наразі невідомі.
Пожежникам подзвонили о 2:36 ночі й повідомили, що на вулиці Богатирській щось горить. Деталі інциденту повідомляє пресслужба ДСНС.
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На місці рятувальники встановили, що на відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі у смітті знайшли тіло чоловіка.
Наразі невідомо, що сталось. Обставини події встановлюють правоохоронці.
- 15 листопада у селі Бикове, що в Криничанському районі на Дніпропетровщині, вдень сталася пожежа всередині житлового будинку. В результаті 3 малолітні дитини загинули.
- 7 листопада у Києві сталася пожежа в готелі Golden Gate Inn, що на вулиці Ярославів Вал, 33А. Рятувальникам довелося за допомогою драбини евакуйовувати людей з 2 і 3 поверхів. Всього у вогняній пастці опинилися 6 людей, серед яких 2 дітей.
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