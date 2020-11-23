У Києві в неділю 22 листопада на Позняках висадили 27 дерев сакури. Зеленбудівці сподіваються, що за зиму дерева адаптуються й навесні сакура вже тішитиме перехожих та охочих до селфі.

Фахівці кажуть, що осінь – найкращий час для висадки сакури. Про це пишуть на фейсбук-сторінці КП УЗН Дарницького району Києва.

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Зеленбудівці сподіваються, що це місце із деревами сакури має стати дуже популярним серед мешканців Дарницького району й буде своєрідною фотозоною, де кияни будуть робити чудові світлини.

Перший квіт дерев очікується навесні.