У Києві на Позняках посадили сакуру: місце стане популярною фотолокацією
У Києві в неділю 22 листопада на Позняках висадили 27 дерев сакури. Зеленбудівці сподіваються, що за зиму дерева адаптуються й навесні сакура вже тішитиме перехожих та охочих до селфі.
Фахівці кажуть, що осінь – найкращий час для висадки сакури. Про це пишуть на фейсбук-сторінці КП УЗН Дарницького району Києва.
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Зеленбудівці сподіваються, що це місце із деревами сакури має стати дуже популярним серед мешканців Дарницького району й буде своєрідною фотозоною, де кияни будуть робити чудові світлини.
Перший квіт дерев очікується навесні.
- У цьому парку, що так і називається – "Позняки", нещодавно встановили 105 опор із сучасними LED-світильниками.
- Недавно у парку також тестували перші 2 зони поливо-зрошувальної системи, влаштування якої планують продовжити наступного року. Вона охопить 5 гектарів і матиме 27 зон поливу.
- На бульварі Верховної Ради у Києві встановили рекорд – висадили найдовшу в Україні алею сакур. Алея, на якій ростуть майже 300 японських дерев, стане новим громадським простором і туристичним магнітом Лівобережжя.
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