Трагедія сталася на вулиці Пчілки, 4 у Дарницькому районі Києва. Після удару об асфальт жінка ще подавала ознаки життя, але померла до приїзду медиків.

Про трагічну подію написали у спільноті "Київ Оперативний" у фейсбуці. У поліції Києва 24 каналу підтвердили інформацію про загибель жінки.

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Сусіди загиблої кажуть, що нещодавно у неї померла мати.

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З вікна жінка випала близько 18:30. Коли на виклик свідків події приїхала "швидка", допомогти їй вже було нічим. Лікарі лише констатували загибель жінки від численних травм.



Медики були безсилі / Фото Київ Оперативний

За попередніми даними слідчих, мешканка будинку на Пчілки вкоротила собі віку. Втім, правоохоронці перевірятимуть також і інші версії інциденту.

Через загибель киянки без матері залишилося двоє дітей. Старшому з них 25 років.

За фактом смерті постраждалої правоохоронці відкриють кримінальну справу.



На місці події працює СОГ / Фото Київ Оперативний