У Києві працівниця банку 2 роки обкрадала клієнтів: привласнила понад 12 мільйонів
У Києві заступниця директора одного з банків крала гроші, які клієнти клали на депозит. Вона підроблювала документи, а кошти не обліковувала. Тепер її судитимуть.
Жінці загрожує ув’язнення до 12 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
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Правоохоронці встановили, що зловмисниця протягом двох років привласнювала кошти за депозитними договорами на загальну суму 12 мільйонів 300 тисяч гривень.
У якому банку вона працювала – не уточнюють.
Жінка брехала клієнтам, що з їхніми депозитами все гаразд й надавала "липові" документи аби заспокоїти своїх "жертв". Так тривало кілька років.
Гроші, які вона списувала, клала у свою кишеню.
Шахрайці інкримінують аж три статті:
- підробка документів, печаток та штампів;
- службове підроблення;
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Якщо вина жінки буде доведена у суді, її можуть посадити на 12 років. Також їй заборонять обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Ще конфіскують майно.
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