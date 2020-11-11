У Києві заступниця директора одного з банків крала гроші, які клієнти клали на депозит. Вона підроблювала документи, а кошти не обліковувала. Тепер її судитимуть.

Жінці загрожує ув’язнення до 12 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Правоохоронці встановили, що зловмисниця протягом двох років привласнювала кошти за депозитними договорами на загальну суму 12 мільйонів 300 тисяч гривень.

У якому банку вона працювала – не уточнюють.

Жінка брехала клієнтам, що з їхніми депозитами все гаразд й надавала "липові" документи аби заспокоїти своїх "жертв". Так тривало кілька років.

Гроші, які вона списувала, клала у свою кишеню.

Шахрайці інкримінують аж три статті:

підробка документів, печаток та штампів;

службове підроблення;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Якщо вина жінки буде доведена у суді, її можуть посадити на 12 років. Також їй заборонять обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Ще конфіскують майно.