У Києві накрили банду фальшивомонетників. Зловмисники продавали валюту в особливо великих розмірах. Правоохоронці перевіряють причетність до банди своїх "колег".

Фальшивомонетники підроблювали стодоларові банкноти нового та старого зразків. Аби упіймати їх, правоохоронці змушені були купити у них валюту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Під виглядом покупців правоохоронці "купили" 50 тисяч доларів. Після чого зловмисників пов’язали. В їх автівках виявили ще 10 тисяч доларів.

Наразі триває слідство й шукають всіх причетних до організації збуту фальшивих "баксів".

Не виключається, що до цього причетні правоохоронці.

Затримання фальшивомонетника / Фото Київської міської прокуратури

Що загрожує винуватцям?

У разі доведення вини затриманих, їм "світить" від 8 до 12 років тюрми. Справу відкрили за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу – збут підроблених грошей.