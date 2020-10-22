В КМДА повідомили, що з 21 жовтня кияни зможуть отримати через SMS інформацію про ремонтні роботи або відсутність води, до прикладу. Послуга буде безкоштовною.

Завдяки цьому сервісу жителі столиці оперативно зможуть отримувати інформацію про важливі події ЖКГ. Про це повідомляє КМДА.

Читайте також Інвестори "Аркади" мітингують біля Офісу президента, наступна ціль – Хрещатик

Чиновники впевнені, що надсилання SMS допоможе виконавцям послуг більш якісно та оперативно контактувати зі своїми клієнтами.

Мешканці за допомогою повідомлень знатимуть про планові та аварійні роботи, що потребують тимчасового відключення послуг і розумітимуть їхні терміни та масштабність,

– зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Для активації сервісу містянам необхідно або зателефонувати за номерами гарячих ліній 15-51 чи 15-57, або залишити відповідну заявку на сайтах контактних служб: https://1551.gov.ua/ (створити звернення) та https://1557.kyiv.ua/login/.

Для киян запрацювало безкоштовне SMS-інформування про стан надання комунальних послуг / Фото КМДА

Діджиталізація на марші

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2021 році жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання державних послуг. Все планується перевести в онлайн.