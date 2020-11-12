У Києві на аукціон виставили деякі приміщення будівлі на Хрещатику, 6. Його знають як "Будинок Закса". Споруді понад 100 років.

Продати планують підвал, а також 3, 5, 6 поверхи та надбудову. Загальна площа, яку виставляють на аукціон, становить 2,6 тисячі квадратних метрів. Про це йдеться у повідомленні сервісу Prozorro.

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Стартова ціна – 130 530 780 гривень. Аукціон відбудеться 19 листопада 2002 року й пройде в режимі онлайн.

Історична довідка:

Будинок був споруджений у 1911 – 1912 роках й мав статус "прибуткового" – апартаменти надавали в оренду. Його власником був син цукрозаводчика Ілля Закс .

. Будинок Закса став одним із найвищих на Хрещатику. На той час це був новий тип висотної споруди.

У 1919 році будівля згоріла. У 1927 — 1928 роках її відбудували. Приміщення зайняли різні трести, від чого споруду назвали "Будинком трестів".

Сьогодні це нежитлова будівля. В ній розташовані крамниці та офіси. Споруду вважають яскравим зразком пізнього модерну.

У 1982 році будівлю внесли до обліку пам’яток архітектури місцевого значення.