Київська прокуратура повідомила про підозру гендиректору заводу "Радар" у знищені 9 будівель. На сайті заводу зазначається, що його звати В’ячеслав Зеленський й він є майже тезкою президента.

Слідством встановлено, що недбальство Зеленського під час реконструкції призвело до повного знищення споруд – цим завдано шкоди державі на суму понад 3,6 мільйона гривень. Про це повідомляє Київська прокуратура.

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Що це за завод

Київський завод "Радар" – підприємство з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення.

Простір заводу "Радар" адаптують під сучасні міські потреби без втручання в історичний вигляд будівель. Архітектурне бюро індивідуальних рішень, що перемогло у відкритому аукціоні на оренду цієї нерухомості 4 вересня, реконструює 16 800 метрів квадратних приміщень зі збереженням первісного вигляду заводу.

Що загрожує директору

Тюрма на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також випишуть величезний штраф.

Цікаво! У місті Лозова в Харківській області в ніч з 8 на 9 жовтня спалили авто, записане на дружину кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка. Він вважає, що це сталось через його політичну діяльність і звинувачує у цьому чинного міського голову Сергія Зеленського.

В’ячеслав та Сергій Зеленські не мають відношення до президента України – у них просто однакові прізвища.