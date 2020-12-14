У Києві пропонують ввести мораторій на будівництво в зелених зонах: з’явилась петиція
У Києві на сайті КМДА з’явилась нова петиція. Її автор пропонує владі назавжди заборонити будівництво в зелених зонах столиці.
Киянин Павло Касьяненко зазначає, що забудовники примудряються розміщувати нові об’єкти, зокрема й житлові квартали, там де це заборонено законом й правилами містобудування. Він зареєстрував петицію на сайті КМДА й сподівається, що Київрада й особисто мер Віталій Кличко зверне на неї увагу.
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Автор петиції зазначає, що у Києві не один рік видаються дозволи великому бізнесу для забудови територій, які повинні бути недоторканими. Йдеться про дрібні парки, лісопаркові та прибережні зони.
Прошу столичну новообрану владу ввести довічну заборону на забудову будь-яких зелених зон столиці, які охороняються законом, інакше нам, киянам, із вами, депутатами, не буде де відпочивати та повноцінно жити,
– пише Касьяненко.
Посади в Київради роздали "забудовникам"
- Проблему хаотичної забудови у столиці вже багато років не можуть вирішити на рівні Київської міської ради. Місто продовжує "розвиватися" для задоволення економічних інтересів забудовників.
- У нову Київраду "зайшло" чимало депутатів, які їх лобіюють. Сайт 24 каналу писав про те, як були поділені посади в комісіях.
- Зокрема, екологічну комісію очолив скандальний забудовник Денис Москаль від "Батьківщини". Саме ця комісія є однією з вирішальних у питаннях нових забудов.
- А земельну комісію, яка й дозволяє всі будівництва столиці, очолив "ударівець" Михайло Терентьєв. Раніше він був помічником Алли Шлапак, яку пов’язують із групою столичних забудовників.
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