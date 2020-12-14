У Києві на сайті КМДА з’явилась нова петиція. Її автор пропонує владі назавжди заборонити будівництво в зелених зонах столиці.

Киянин Павло Касьяненко зазначає, що забудовники примудряються розміщувати нові об’єкти, зокрема й житлові квартали, там де це заборонено законом й правилами містобудування. Він зареєстрував петицію на сайті КМДА й сподівається, що Київрада й особисто мер Віталій Кличко зверне на неї увагу.

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Автор петиції зазначає, що у Києві не один рік видаються дозволи великому бізнесу для забудови територій, які повинні бути недоторканими. Йдеться про дрібні парки, лісопаркові та прибережні зони.

Прошу столичну новообрану владу ввести довічну заборону на забудову будь-яких зелених зон столиці, які охороняються законом, інакше нам, киянам, із вами, депутатами, не буде де відпочивати та повноцінно жити,

– пише Касьяненко.

Петицію зареєстрували 11 грудня. Наразі вона зібрала 81 голос. Для розгляду Київрадою її мають підписати 10 000 людей за 87 днів.

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