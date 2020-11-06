Досить масштабна аварія сталася вдень 6 листопада на одній з найважливіших доріг Києва. Через ДТП на Оболоні утворилися численні затори.

Про ДТП за участю 2 легковиків, мінівена та 2 мікроавтобусів повідомляє "Київ оперативний". Зіткнулися автівки у кількох метрах від перехрестя двох проспектів – Оболонського та Степана Бандери.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Що відомо про аварію на проспекті Степана Бандери

За попередніми даними, аварія сталася через недотримання одним з водіїв швидкісної норми та дистанції.

Свідки інциденту стверджують, що порушник правил дорожнього руху не встиг зупинитися на червоний сигнал світлофору та влетів у машини, які чекали на зелений.

На місці інциденту працюють поліцейські. Вони й визначать власника автівки, якому обиратиме покарання суд.

Порушника правил, який скоїв ДТП, можуть оштрафувати на 340 гривень. Втім, якщо суми страхових виплат не вистачить на відшкодування збитків іншим водіям, йому доведеться ще й компенсувати різницю.

Дивіться відео з місця масштабної аварії на проспекті Степана Бандери: