В Пущі-Водиці у Києві місцева жінка помітила, що хтось потроху розбирає історичний будинок – з дерев’яної дачі зривають оббивку. Згодом виявили й сліди підпалу. Активісти запевняють, що це робиться на "замовлення" забудовників.

На сусідній ділянці "під забудову" вирізали усі дерева. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ГО "Київська Пуща".

Читайте також Де у Києві з’являться багаторівневі розв’язки на дорогах: план

Жінка, яка повідомила активістів про знищення особняку, зазвичай підгодовує у тому місці котів. Вона помітила ще два тижні тому, що хтось розбирає дерев'яну зовнішню оббивку на будинку, а також побачила невелике місце від спроби підпалу.

За кілька днів вона знайшла інше місце підпалу. Вогонь потрапив й у середину приміщення – вигоріло декілька метрів підлоги.

Більше місць підпалу знайшли вже самі громадські активісти. Вони впевнені, що дача заважає забудовникам, які хочуть заробити мільйони на цій земельній ділянці.

Дивіться відео про обстеження активістами дачі:

Що це за дача? Особняк розташований на вулиці Юнкерова, 37. Його побудували на початку 20 століття. Будівлю вважають цікавим зразком дерев'яної дачної забудови. Вона у занедбаному стані, як й багато подібних історичних пам’яток у Києві. У 2014 році будівля поставлена на облік пам'яток архітектури.

Дача в Пущі-Водиці / Фото wikimedia

Чому горять історичні будинки в Києві

У Києві дуже часто горять подібні історичні об’єкти, а після повної руйнації пам’ятки, на їх місці будують нові торгові центри або житлові будинки.

Активісти не вірять у природне походження вогню у більшості таких випадків – вважається, що забудовники навмисно підпалюють будівлі, а влада закриває на це очі.

Деякі факти підпалів доведені слідством. Наприклад, це перший київський кінотеатр "Екран", що у Святошинському районі. Його підпалювали двічі.

Також багато разів палії намагались знищити історичний будинок Вертипороха на Межигірській.