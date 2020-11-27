В Печерському районі Києва 27 листопада стався конфлікт в аптеці. П’яний покупець відмовився одягнути маску та почав хуліганити. Його вивели з приміщення охоронці, а чоловік дістав пістолет та вистрілив в асфальт.

Після цього прибули вже поліціянти й арештували розбишаку. Про це повідомляє Національна поліція.

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Інцидент стався у центрі Києва на вулиці Басейній.

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Все почалося із зауваження працівника аптеки – він попросив клієнта одягнути захисну маску, але хуліган відреагував на слова агресивно.

Чоловік відмовлявся покинути приміщення та розмовляв лайкою, а коли його вивели силою охоронці, правопорушник дістав зброю – пістолет та вистрелив в асфальт. На щастя, ніхто не постраждав.

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На цьому пригоди противника карантинних заходів завершились. Його забрали у районний відділок. Чоловіку загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.