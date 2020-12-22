У Києві дуже п'яний скутерист намагався "приборкати" мотоцикл, немов мустанга: відео
У Києві 22 грудня на Севастопольській площі п’яний водій скутера на швидкості врізався у залізний паркан, а потім намагався продовжити "пригоди", але "кінь" його не слухався. Водії-свідки були шоковані поведінкою такого "артиста".
Чоловіки намагались зупинити п’яного скутериста, але він, схоже, взагалі не розумів де він та що творить. Про інцидент повідомили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції.
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Поліція припинила "гастролі" й склала два протоколи – один за порушення ПДР, що призвело до ДТП, а інший за п’яне водіння. Сам скутерист схоже, що дивом не постраждав.
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