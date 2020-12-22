У Києві 22 грудня на Севастопольській площі п’яний водій скутера на швидкості врізався у залізний паркан, а потім намагався продовжити "пригоди", але "кінь" його не слухався. Водії-свідки були шоковані поведінкою такого "артиста".

Чоловіки намагались зупинити п’яного скутериста, але він, схоже, взагалі не розумів де він та що творить. Про інцидент повідомили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції.

Читайте також З коліс на дах: у Києві Toyota зіштовхнулась з Mini

У Києві п’яний скутерист врізався в огорожу: дивіться відео

А це повна версія "пригод": дивіться відео

Також в мережі з’явилось ще одне відео: присутня ненормативна лексика (18+)

Поліція припинила "гастролі" й склала два протоколи – один за порушення ПДР, що призвело до ДТП, а інший за п’яне водіння. Сам скутерист схоже, що дивом не постраждав.