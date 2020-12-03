У Києві 2 грудня патрульна поліція затримала п’яного водія, який розсікав нічними вулицями міста. Він встиг нашкодити не лише майну громади, а й своєму автомобілю – очевидці звернули увагу, що у машини немає гуми на колесах.

Ймовірно, що вона просто загубилась під час розгулу. Про інцидент пишуть на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва.

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На щастя, обійшлося без жертв. Але вони могли бути, оскільки водій здійснював дуже небезпечні маневри на своєму BMW.

Про водія повідомили водночас декілька очевидців. Люди записали номерний знак порушника й підкреслили, що автівка рухається без гуми на колесах.

Патрульні звернулися за допомогою до колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеонагляду та спільними діями зупинили BMW на проспекті Перемоги. Автомобіль був суттєво пошкоджений, а у 33-річного керманича патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. На водія патрульні склади відповідні адміністративні матеріали.