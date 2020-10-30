В районі метро "Мінська" у Києві 29 жовтня Porsche з'їхав з проїзної частини й врізався у перший стовп. За кермом автівки був п’яний водій.

Інцидент стався в районі метро "Мінська" – Porsche з'їхав з проїзної частини, здійснив наїзд на огорожу, яка травмувала пішохода на тротуарі, та завершив свої пригоди ефектним ударом о стовп. Поліція стверджує, що в автівці знаходились двоє п’яних людей.

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У телеграм-каналах з’явилась інформація, яка суперечить офіційній версії. Нібито насправді за кермом була твереза жінка.

Як все було на справді з’ясує слідство й суд. Пішохода після ДТП відвезли у лікарню – він отримав травми.

Дивіться відео про це ДТП, (18+):

В поліції вкотре наголошують, що алкоголь та кермо – це несумісні речі. Але попри чисельні ДТП за участі п’яних водіїв, все одно знаходяться "герої", які сідають керувати автівками у нетверезому стані.

Патрульна поліція Києва повідомила, що за ніч на 30 жовтня виявили 34 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння.

В Україні ввели кримінальну відповідальність за п’яне водіння у 2020 році. Але ця норма проіснувала лише два дні. Нардепи її скасували. Тепер хочуть посилити відповідальність за це, але у рамках кодексу про адміністративні порушення.