У столиці зафіксували найвищий добовий приріст хворих від початку пандемії. За минулу добу у Києві зареєстрували 567 інфікованих.

РНБО України повідомляє, що від учора у Києві померли 10 хворих на коронавірус. Натомість 295 пацієнтів виписали, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

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До нині найбільша кількість нових випадків зараження у Києві становила 447. Таку кількість нових хворих реєстрували двічі – 26 вересня і 2 жовтня.

Віталій Кличко повідомив, що серед нових хворих 29 медиків та 35 дітей. До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі – 117, Оболонському – 83, а також у Дніпровському районі – 71.

Станом на 9 жовтня коронавірус діагностували 26 463 киянам, 463 з яких померли, а 9 411 – одужали.

Нині столиця перебуває у жовтій зоні карантину. Втім, вже 12 жовтня місто може опинитися у помаранчевій зоні, адже заповненість ліжок у лікарнях Києва становить майже 75-70%

Зазначимо, що 9 жовтня рекордний добовий приріст інфікованих зареєстрували по всій Україні. Впродовж одного дня хворобу виявили у 5 804 людей.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 250 538 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 . 110 650 пацієнтів одужали, але 4 779 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.