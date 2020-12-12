У Києві 12 грудня на електронну пошту торгово-розважального центру River Mall прийшло повідомлення про замінування. Людей з ТРЦ евакуювали. Жодної вибухівки фахівці у приміщенні не знайшли.

Повідомлення про замінування виявилось фейковим

У торгово-розважальний центр прибули вибухотехніки. Про це повідомив "Київ Оперативний".

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На сторінці у фейсбук самого ТРЦ зазначили, що тимчасово зачинились з технічних причин.

У ДСНС підтвердили, що повідомлення про замінування таки було, проте воно виявилось хибним. Ніякої вибухівки у приміщенні не знайшли.

Правоохоронці все перевірили, але нічого не виявили. Виклик був хибним. ТРЦ уже відновив роботу,

– повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

О 20:40 у соцмережах представники River Mall закликали відвідувачів повертатись.

Дивіться відео з місця події:

Яке покарання за фейкове замінування