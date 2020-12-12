У Києві River Mall евакуювали через фейкове повідомлення про замінування: відео
У Києві 12 грудня на електронну пошту торгово-розважального центру River Mall прийшло повідомлення про замінування. Людей з ТРЦ евакуювали. Жодної вибухівки фахівці у приміщенні не знайшли.
Повідомлення про замінування виявилось фейковим
У торгово-розважальний центр прибули вибухотехніки. Про це повідомив "Київ Оперативний".
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На сторінці у фейсбук самого ТРЦ зазначили, що тимчасово зачинились з технічних причин.
У ДСНС підтвердили, що повідомлення про замінування таки було, проте воно виявилось хибним. Ніякої вибухівки у приміщенні не знайшли.
Правоохоронці все перевірили, але нічого не виявили. Виклик був хибним. ТРЦ уже відновив роботу,
– повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
О 20:40 у соцмережах представники River Mall закликали відвідувачів повертатись.
Дивіться відео з місця події:
Яке покарання за фейкове замінування
- На початку листопада парламент схвалив у 1 читанні законопроєкт про відповідальність за фейкові мінування.
- За такі неправдиві повідомлення каратимуть позбавленням волі від 2 до 6 років. Також винуватцю загрожує конфіскація майна.
- За повторне вчинення злочину або коли об'єктом стали критично важливі об'єкти, жартівникам загрожує вже від 4 до 8 років за ґратами.
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