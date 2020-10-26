Менш ніж за добу правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві 46-річної жінки на Троєщині у Києві. Тіло вбитої з ознаками насильницької смерті та зґвалтування знайшли перехожі.

Одразу після прибуттю на виклик на вулицю Закревського правоохоронці побачили численні синці та ознаки асфіксії, повідомили у поліції Києва. Лікарі лише підтвердили те, що жінку задушили.

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Особисті речі жінки були при ній, тож на пограбування злочин не був схожий. Крім цього, на жінці було розірвано верхній одяг, а її штани приспущені, повідомляє "Інформатор"



Криміналісти та лікарі встановили насильницьку смерть постраждалої / Фото пресслужба поліції Києва

Що відомо про вбивство на Троєщині

Після того, як копи встановили особу вбитої, вони дізналися, що напередодні вона посварилася зі знайомим. На причетність його до злочину вказував не тільки особистий мотив, але й сліди на місці злочину.

Жінка загинула жахливою смертю. За попередніми даними, її зґвалтували та били палицею. Вона лежала поруч із померлою. На шиї у жінки була сумка, якою її і задушили.



Вбивство жінки розкрили менш ніж за добу / Фото пресслужба поліції Києва

Зловмисника затримали

Поліцейські затримали підозрюваного, яким виявився 32-річний уродженець Херсонщини. Йому вже оголосили підозру в умисному вбивстві. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.



У вбивстві підозрюють 32-річного чоловіка / Фото пресслужби поліції Києва