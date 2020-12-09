У Києві у рамках всеукраїнської акції "Нагодуй птаха взимку" виготовили понад 8 сотень годівничок, які з’являться у різних столичних скверах та парках, лісах на подвір’ях шкіл та у дитячих садочках.

У Голосіївському парку вже розмістили 100 таких годівничок для пернатих. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

Читайте також У Києві в Ocean Plaza охоронці побили хлопця: він був без маски

Проєкт "Нагодуй птаха взимку" ініціювало Держлісагентство для того, аби допомогти тим птахам, які зимують в Україні.

Покласти корм до годівнички можуть всі охочі. Однак організатори акції наголошують, що птахів не можна годувати хлібом, смаженим насінням, солоними та копченими продуктами.

Найкращим кормом для пернатих стане зерно, горішки чи сире насіння.

У Києві розмістять 800 годівничок для птахів: дивіться фото