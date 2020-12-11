У Києві 11 грудня на вулиці Ентузіастів , 5 на Дарниці сталась смертельна ДТП. Автівка влетіла у дерево. На жаль, одна людина загинула, ще одного потерпілого відвезли у лікарню.

Ймовірно, водій Hyundai не впорався з керуванням, адже на дорогах столиці дуже небезпечно через ожеледицю. Про трагедію повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

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Удар був дуже потужним – автівку сильно погнуло. На дереві залишився слід.

Смертельна ДТП у Києві: дивіться відео

Правоохоронці та місцева влада попереджують водіїв – під час ожеледиці необхідно тримати дистанцію й не перевищувати швидкість. Також не вирушати у дорогу на літній гумі.