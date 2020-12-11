У Києві на Русанівці автівка влетіла у дерево: є жертви
У Києві 11 грудня на вулиці Ентузіастів , 5 на Дарниці сталась смертельна ДТП. Автівка влетіла у дерево. На жаль, одна людина загинула, ще одного потерпілого відвезли у лікарню.
Ймовірно, водій Hyundai не впорався з керуванням, адже на дорогах столиці дуже небезпечно через ожеледицю. Про трагедію повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.
Читайте також Затори у Києві 11 грудня
Удар був дуже потужним – автівку сильно погнуло. На дереві залишився слід.
Смертельна ДТП у Києві: дивіться відео
Правоохоронці та місцева влада попереджують водіїв – під час ожеледиці необхідно тримати дистанцію й не перевищувати швидкість. Також не вирушати у дорогу на літній гумі.
- У Києві 11 грудня через складні погодні умови на дорогах збився графік руху громадського транспорту. Негода завдає чимало клопотів й власникам автівок, збільшилась кількість ДТП.
- Станом на вечір, 10 грудня, з моменту погіршення ситуації на дорогах, через негоду, у Києві сталося 127 аварій.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter