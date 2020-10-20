ДАБІ видала дозвіл компанії, яку пов’язують з забудовником Андрієм Вавришем, на будівництво в історичному центрі Києва – на вулиці Сагайдачного, 18. За документами, планували діловий центр Saga City Space, а насправді – житловий будинок.

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) таки надала дозвіл на будівництво компанії "Сага 18", яку пов’язують з забудовником Андрієм Вавришем, в історичному місці Києва – на Подолі. Про це пишуть "Наші гроші".

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До будівництва виникло чимало запитань, оскільки по документах це офісний центр, а насправді – житловий комплекс.

Дозвіл видано на "Завершення будівництва ділового центру (нове будівництво) на вулиці Петра Сагайдачного, 18".

Скріншот дозволу ДАБІ / Фото "Наші гроші"

Скріншот дозволу ДАБІ / Фото "Наші гроші"

Ось так виглядала ця ділянка:

Київ, вулиця Сагайдачного, 18 / скріншот з Google Maps

"Сага 18" з осені 2019 року намагалася отримати в ДАБІ дозвіл на це будівництво. Їм відмовляли двічі. Одна з причин відмови – перевищення висотності фасаду. Замість трьох поверхів, хотіли будувати фактично чотири.

Також будівництво не передбачало проїзду, у тому числі – майданчику для розвороту пожежної техніки.

Цікаво, що відповідно до вихідних даних і дозволу ДАБІ – "Сага 18" завершує будівництво 7-поверхового ділового центру.

Сайт майбутнього центру називається – Житловий комплекс Saga City Space. Там вже почали продавати квартири. Хоч саме слово "квартири" замінили на "апартаменти", проте, суті це не змінює.

"Новий будинок Saga City Space розташований у центрі старого міста — у самому серці Подолу серед архітектурних шедеврів. Тут для поціновувачів творчості всесвітньо відомих художників та нестандартної архітектури ми створюємо ексклюзивну колекцію апартаментів", – йдеться у повідомленні на сайті.

Вигляд з майбутнього будинку на вулиці Сагайдачного, 18 / скріншот сайту saga-city.space

Вартість квартир на профільному сайті ЛУН в ЖК Saga City Space – від 8,5 мільйонів гривень за двокімнатну та від 9,5 мільйонів гривень за 3-кімнатну квартиру. Однокімнатні квартири вже продані.

Здати будинок планують вже у четвертому кварталі 2020 року.