У Києві СБУ затримала прокурора і поліціянта: вимагали хабар у потерпілого
У Києві арештували за здирництво прокурора та старшого інспектора Нацполіції. Правоохоронців-перевертнів затримали на гарячому ввечорі 22 жовтня.
За даними слідства, зловмисники за попередньою змовою вимагали у потерпілого 10 тисяч доларів за зняття арешту з його нерухомості. Деталі операції повідомляє СБУ.
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Нечесних правоохоронців "накрили" при отриманні грошей. В операції по затриманню брали участь СБУ, ДБР й Офіс генпрокурора.
Під час обшуків у прокурора виявили ще дві тисячі доларів. Він не зміг пояснити походження грошей.
Обшук на робочому місці прокурора-перевертня / Фото СБУ
У прокурора знайшли долари / Фото СБУ
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