У Києві арештували за здирництво прокурора та старшого інспектора Нацполіції. Правоохоронців-перевертнів затримали на гарячому ввечорі 22 жовтня.

За даними слідства, зловмисники за попередньою змовою вимагали у потерпілого 10 тисяч доларів за зняття арешту з його нерухомості. Деталі операції повідомляє СБУ.

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Нечесних правоохоронців "накрили" при отриманні грошей. В операції по затриманню брали участь СБУ, ДБР й Офіс генпрокурора.

Під час обшуків у прокурора виявили ще дві тисячі доларів. Він не зміг пояснити походження грошей.

Обшук на робочому місці прокурора-перевертня / Фото СБУ

У прокурора знайшли долари / Фото СБУ

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