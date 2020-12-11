У Києві 11 грудня замовити доставку за негоди та страшної ожеледиці важко. Сервіси Glovo, Bolt і Raketa працюють обмежено. Кур’єрам складно й небезпечно виконувати свою роботу.

Додаток Glovo у п'ятницю, 11 грудня, не працював в Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. Про це повідомляє "Інформатор".

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Причиною цього стало різке погіршення погодних умов. У сервісах доставки кажуть, що збій виник через перевантаження системи. Надмірна кількість замовлень – кур’єри не встигають задовольнити всі потреби киян.

Водночас на офіційній сторінці сервісу доставки їжі Raketa зазначають, що вони працюють навіть за таких погодних умов.

Щоправда, один із засновників компанії Олексій Юхимчук зазначив, що у Києві кур’єри дійсно постали перед труднощами під час доставки.

У Києві кур'єрам важко доставляти їжу та товари: дивіться відео