У Києві шахрай з чужим паспортом продав чужу квартиру за 1 мільйон
Київська прокуратура виявила шахрая, який з допомогою чужого паспорту заволодів квартирою, що належала померлому. Зловмисник встиг продати її та "заробити" 1 мільйон гривень.
Але правоохоронці його затримали, а на квартиру наклали арешт. Про це повідомляє Київська прокуратура.
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Слідством встановлено, що шахрай використав чужий паспорт й підроблений договір дарування. Він заволодів квартирою на вулиці В’ячеслава Чорновола – практично в центрі міста.
Її справжній власник помер – житло повинно було перейти у комунальну власність.
Деталі цього злочину ще встановлюють, але зловмиснику вже повідомили про підозру – йому загрожує від 5 до 12 років ув’язнення за статтею "шахрайство", а також його покарають за підробку документів.
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