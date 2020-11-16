Київська прокуратура виявила шахрая, який з допомогою чужого паспорту заволодів квартирою, що належала померлому. Зловмисник встиг продати її та "заробити" 1 мільйон гривень.

Але правоохоронці його затримали, а на квартиру наклали арешт. Про це повідомляє Київська прокуратура.

Читайте також У Києві пожежники знайшли тіло: воно було у згорілому смітті

Слідством встановлено, що шахрай використав чужий паспорт й підроблений договір дарування. Він заволодів квартирою на вулиці В’ячеслава Чорновола – практично в центрі міста.

Її справжній власник помер – житло повинно було перейти у комунальну власність.

Деталі цього злочину ще встановлюють, але зловмиснику вже повідомили про підозру – йому загрожує від 5 до 12 років ув’язнення за статтею "шахрайство", а також його покарають за підробку документів.