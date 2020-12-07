У Києві 6 грудня в шахту на одному з будівельних об’єктів упав чоловік, його знайшов охоронець. Постраждалого відвезли у лікарню.

Як він опинився у недобудованій багатоповерхівці невідомо. Про інцидент повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

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Обставини інциденту

Це сталось у Солом’янському районі на одному з будівельних об’єктів.

У шахті ліфта невідомого чоловіка, який, вірогідно, туди впав з висоти, виявив охоронець.

Чоловіку на вигляд близько 45 років. На місце була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доправила постраждалого до відділення.

Наразі про його стан нічого не відомо.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що у Києві в одному із гіпермаркетів Святошинського району 23 листопада обірвався ліфт. Загинув вантажник – кабіна впала на швидкості у шахту. Він помер до приїзду швидкої.