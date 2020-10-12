Влада Києва розіслала керівникам шкіл лист з рекомендацією розпочати осінні канікули для учнів раніше – з 21 жовтня 2020 року. Однак, остаточне рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, школи на сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання, зокрема заздалегідь спланувати розклад канікул.

Але міська влада направила рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб почати осінні канікули раніше – з 21 жовтня. За парти школярі повинні повернутися 29 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій МОН для запобігання поширенню вірусу,

– додав Кличко.

Він наголосив, що це також необхідно для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниць знаходяться саме в навчальних закладах.

Додамо, що Міносвіти мають надіслати рекомендаційні листи до всіх шкіл з проханням встановити осінні канікули для школярів з 15 до 30 жовтня включно.

До слова, загалом понад 265 тисяч українців інфікувалися COVID-19, лише в Києві таких випадків – понад 27,6 тисячі. Зокрема, за останню добу, 12 жовтня, в столиці зафіксували 741 новий випадок захворювання на коронавірус.