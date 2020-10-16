Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" закупить програмне забезпечення та камери для аналізу поведінки автомобілів з допомогою штучного інтелекту. Система буде керувати світлофорами й аналізувати затори.

Інноваційне нововведення обійдеться бюджету столиці у вісім мільйонів гривень. Центр організації дорожнього руху вже замовив обладнання. Тендер нині знаходиться у стадії подання пропозицій. Про це пишуть на сайті autokyiv.

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Що повинна "вміти" нова система:

Підраховувати в автоматичному режимі кількість транспортних засобів за напрямками руху в тому числі за умови змінного дорожнього покриття, відсутності маркування, погодних умов, часу доби, тощо впродовж 24 годин 365 днів на рік;

Забезпечувати підрахунок транспорту у “заторі”, “тягучці”, при проїзді розмежувальної лінії чи у випадку відсутності такої лінії, наявності великої кількості транспорту, одночасних напрямків руху (до сорока на одній камері включно), тощо;

Виявляти та характеризувати автомобілі за ключовими характеристиками (марка автомобіля, модель автомобіля, покоління автомобіля, колір кузова автомобіля, проміжок часу, адреса, джерело даних);

Розрізняти громадський транспорт (насамперед, тролейбуси та автобуси, які відносяться до муніципального транспорту) та автоматично давати необхідну команду апаратному комплексу, який контролює перемикання кольору на світлофорному об’єкті;

Забезпечувати можливість перегляду отриманих даних і пошуку за зазначеними параметрами, зокрема: перегляд та експорт таблиці зі всіма визначеними характеристиками, зазначенням часу і місця фіксації, посиланнями на файл-джерело з відео (короткий відео-ролик, що включає 10 с до і після моменту фіксації), до таблиці додається фото об’єкта;

Забезпечувати можливість керування завданнями обробки даних, їх перегляду та аналізу, формування необхідних аналітичних звітів, таблиць, графічних ілюстрацій, тощо;

Аналізувати відео потоки з різних типів камер за їх якісними характеристиками (локація, кут огляду, тип картинки, розмір картинки, кількість кадрів за секунду часу, тип потоку передачі кадрів, тощо), а також, надавати можливість змінювати потоки або додавати нові потоки, камери, локації, тощо без необхідності виїзду на місце представника Постачальника, змінювати чи додатково налаштування модулю, його характеристики, тощо.

Люди стали все частіше довіряти штучному інтелекту. До прикладу, китайська компанія розробила систему, яка самостійно шукає людей без маски у натовпі. Це доречно у часи пандемії. А в Україні створили програмне забезпечення, яке аналізуватиме злочинців. Воно також визначатиме, чи зможуть вони повторити злочин у майбутньому.