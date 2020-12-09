В Дарницькому районі Києва поліцейські та прокурори накрили бізнес чоловіка та жінки, які займалися сутенерством. Протизаконну діяльність зловмисники вели в орендованих квартирах. 9 грудня їм повідомили про підозру.

Про викриття подружжя повідомили в пресслужбі прокуратури Києва. У кримінальному провадженні за фактом сутенерства фігурують 4 осіб – безпосередньо організатори бізнесу та адміністратори борделів.

У Києві накрили "бізнес" секс-послуг: сутенери шукали повій в інтернеті

Сексуальні послуги клієнтам надавали жінки, яких шукали через оголошення в мережі.

Секс та наркотики

Під час обшуків у квартирах, де надавалися сексуальні послуги, правоохоронці знайшли 56 згортків з амфетаміном. Вилучені речовини передали експертам. Якщо вони підтвердять, що у пакетиках були наркотики, зловмисникам можуть додати справу про розповсюдження заборонених речовин.



Пакетики із наркотиками передали на експертизу / Фото пресслужби прокуратури Києва

Працював бізнес сімейної пари дуже просто. Найняті ними адміністратори відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займалися організацією роботи борделів.



Жінок для надання сексуальних послуг шукали в інтернеті / Фото пресслужби прокуратури Києва

За годину послуг повіям сплачували від 1600 до 2500 гривень.

Всіх 4 організаторів роботи борделю підозрюють у втягненні жінок в зайняття проституцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Якщо їх провину доведуть в суді, зловмисникам загрожує від 4 до 7 років тюрми. А якщо до кваліфікації справи додадуть торгівлю наркотиками, терміни ув'язнення можуть бути ще більшими.