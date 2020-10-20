Інцидент стався у понеділок, 19 жовтня. Ввечорі водій Skoda після аварії тікав з місця ДТП й в‘їхав ще й у Renault.

Далі водій Skoda намагався втекти у двори, але його затримали та передали правоохоронцям. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Пригода сталась у Дарницькому районі Києва на перехресті вулиць Вишняківської та Руденка. Спочатку він протаранив Opel, а потім Renault.

У водія виявили 2,36 проміле алкоголю в крові. Цей показник перевищує дозволену норму в 0,2 проміле в майже 12 разів.

Дивіться відео про це ДТП:

Що робити з п'яним водінням

В Україні хотіли ввести кримінальну відповідальність за п’яне водіння. Проте в парламенті передумали – виключили із закону підпункт, який вводив у Кримінальний кодекс нову статтю.

13 липня 2020 року нардепи проголосували у першому читанні за законопроєкт, який посилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У разі, якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.