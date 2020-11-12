У Києві сміттєвоз збив людину на смерть: фото 18+
У Києві на вулиці Березняківській сталась жахлива ДТП – сміттєвоз збив людину. Швидка, яка прибула на місце, лише констатувала смерть.
Наразі невідомі обставини трагедії. На фотографіях, які виклали в спільноті "Київ Оперативний", видно, що це сталось на пішохідному переході.
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На місце прибула патрульна поліція та швидка. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.
Лікарі вже, на жаль, нічим допомогти не змогли – людина померла на місці від отриманих травм.
Днями у столиці та області стались ще декілька резонансних ДТП:
- У центрі Києва Porsche зіштовхнулось зі швидкою.
- В Київській області на Одеській трасі біля села Гребінки автівки зіткнулись лоб у лоб – двоє людей загинули на місці.
- А мотоцикліст-підліток зіткнувся з суддею на Mercedes.
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