У Києві невідомі вночі на 9 грудня спалили Mercedes-Benz депутата Київради від "Слуги народу" Георгія Зантарая. Це відомий український дзюдоїст грузинського походження.

Про підпал автівки видатного спортсмена й депутата-початківця повідомили на сайті "Обозреватель". Журналісти посилаються на джерела в правоохоронних органах.

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Автівка згоріла повністю. В спільноті "Київ оперативний" оприлюднили відео пожежі на вулиці Кондратюка, але немає підтвердженої інформації, що це горіла саме машина Георгія Зантараї.

Що відомо про Георгія Зантараю? Відомий дзюдоїст грузинського походження, який став першим чемпіоном світу у цьому виді спорту в історії України. Раніше він був приписаний до Міністерства молоді та спорту, а також Служби безпеки України (з 2007 по 2020 рік, мав звання майора). У 2020 році став депутатом Київради від "Слуги народу".

У Києві спалили автівку: дивіться відео