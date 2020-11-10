У Києві 9 листопада біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 мотоцикл Harley Davidson збив на пішоході 3 людей. Вони переходили дорогу на "зелене" світло. У соцмережах стверджують, що за кермом був співробітник СБУ.

Крім того, до цього мотоцикліст врізався в автівку на проспекті Василя Порика, але з місця ДТП втік. Таку інформацію поширив "Київ Оперативний".

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Спільнота посилається на власні джерела – зазначають, що цю справу розслідуватиме ДБР, оскільки вона стосується працівника СБУ – саме він керував мотоциклом.

Журналіст сайту 24 каналу намагався підтвердити цю інформацію, але пресслужби СБУ та ДБР так й не надали жодного коментаря.

Harley Davidson збив пішоходів: дивіться відео

Є непідтверджена інформація про те, що власник транспортного засобу був нетверезий.

Що сталось: