За кермом Harley Davidson, який збив 3 людини в Києві, міг бути співробітник СБУ, – соцмережі
У Києві 9 листопада біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 мотоцикл Harley Davidson збив на пішоході 3 людей. Вони переходили дорогу на "зелене" світло. У соцмережах стверджують, що за кермом був співробітник СБУ.
Крім того, до цього мотоцикліст врізався в автівку на проспекті Василя Порика, але з місця ДТП втік. Таку інформацію поширив "Київ Оперативний".
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Спільнота посилається на власні джерела – зазначають, що цю справу розслідуватиме ДБР, оскільки вона стосується працівника СБУ – саме він керував мотоциклом.
Журналіст сайту 24 каналу намагався підтвердити цю інформацію, але пресслужби СБУ та ДБР так й не надали жодного коментаря.
Harley Davidson збив пішоходів: дивіться відео
Є непідтверджена інформація про те, що власник транспортного засобу був нетверезий.
Що сталось:
- Аварія сталася біля Варшавського кварталу близько 20:30.
- Пішоходи рухалися на зелений сигнал світлофору та закінчували переходити дорогу, коли в них врізався Harley Davidson.
- Внаслідок зіткнення серйозно постраждали пішоходи, пілот мотоциклу Harley Davidson і його пасажирка.
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