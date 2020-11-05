Аварія із серйозними для власника легкового Chevrolet наслідками сталася нещодавно у Києві. Водій Skoda Kodiaq зачепив масивні водоналивні бар'єри на мосту Патона, через що у них врізався "американець".

Винуватець аварії з місця інциденту втік, але його машина потрапила до камер відеонагляду, повідомили у патрульній поліції Києва. Саме наявність запису ДТП допомогла правоохоронцям знайти порушника правил дорожнього руху.

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На місці ж події патрульні змогли лише скласти схему ДТП та передати всі матеріали слідчим, які відшукують порушників.

Два штрафи

За даними правоохоронців, власник білої Skoda Kodiaq отримав два адміністративних протоколи за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також про залишення з місця аварії. За це йому загрожує два штрафи на загальну суму 595 гривень.

Якщо ж суддя вирішить покарати зловмисника більш жорстко, його можуть засудити до 40 годин громадських робіт або до 15 діб адмінарешту.

А от водій Chevrolet ризикує залишитися без машини на чималий термін. Оскільки від потрапляння води двигуну може знадобитися серйозний ремонт.

Дивіться відео ДТП на мосту Патона у Києві: