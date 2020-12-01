У Києві 30 листопада на бульварі Тараса Шевченка Renault збив кур’єра компанії Glovo. Скутерист несподівано з’явився перед очима водія легковушки – чоловік не зміг уникнути зіткнення. Від різкого гальмування в його автівку врізалась Audi.

У результаті ДТП постраждав сам водій скутера та 2 автівки. Про це пишуть на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва.

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Поліція також поділилась відео ДТП. На кадрах видно як кур’єр дуже небезпечно хотів об’їхати автівки на дорозі – він перетнув усі смуги й майже повернув на іншу вулицю, але його зачепив Renault.

Водій не поспішав допомогти постраждалому, а ще й нагримав на скутериста. Його відвезли у лікарню.

У Києві збили кур’єра Glovo: дивіться відео

У коментарях користувачі фейсбуку засуджують скутериста: "він думав, що їде в поле", іронічно підкреслив Микола Філатенко.