У Києві в Оболонському районі 18 грудня сталась пожежа у будівлі психоневрологічного диспансеру. Рятувальники евакуювали 51 людину. На щастя, всі живі й ніхто не постраждав.

Пожежа виникла на другому поверсі, у побутовому приміщенні. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Києві на своїй сторінці у фейсбуці.

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У повідомленні сказано, що пожежники отримали виклик сьогодні о 8:03.

Рятувальникам вдалося врятувати шість пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, а також не допустили розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Пожежу потушили за пів години.

Загиблих чи травмованих не виявлено. Причина пожежі встановлюється правоохоронцями.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві горіла будівля Святошинської райадміністрації. Загинули люди.