У Києві в ніч на 10 грудня на вулиці Гетьмана сталась смертельна ДТП. Водій на орендованій машині не впорався з керуванням й влетів у стовп. Загинули 2 людини.

Це була автівка Ravon компанії GetmanCar. Про ДТП повідомили в спільноті "Київ оперативний".

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Що відомо про обставини ДТП

Авто рухалось зі сторони станції метро "Шулявська". Поблизу з Індустріальним шляхопроводом на шаленій швидкості врізалось у стовп.

Автівка вилетіла прямо на зупинку громадського транспорту – там дивом ніхто не постраждав.

Один із користувачів фейсбуку написав у коментарях під постом, що стояв на зупинці у навушниках й був очевидцем аварії.

Інша користувачка зазначила, що чула звук сильного удару.

В ДТП, на жаль, загинули 2 людини, які перебували в салоні машини.

Правоохоронці встановлюють обставини цієї жахливої трагедії.