У центрі Києва Audi на шаленій швидкості влетіла у будинок: є постраждалі – фото
У центрі Києва ввечері 23 жовтня сталася моторошна аварія – Audi на високій швидкості влетіла в будинок. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей, їх доправили до лікарні.
Іномарка заїхала у будинок на розі вулиць Володимирської та Прорізної близько 22 години вечора, передає "Суспільне".
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Під час аварії постраждали хлопець і дівчина, які йшли тротуаром. Вони потрапили на капот машини та їх притиснуло до стіни. За попередніми даними, у постраждалих не важкі травми.
Ми спокійно йшли, я почула, як хтось їде з високою швидкістю, близько 200 кілометрів на годину. Він намагався якось об’їхати зустрічні машини, мабуть, був п’яний, виїхав на зустрічну смугу і врізався у паркан,
– розповіла Злата Мезенцева, яка стала свідком аварії.
Ще один свідок Олександр Мезенцев розповів, що водій Audi виїхав на зустрічну смугу та хотів вписатися у поворот, але через шалену швидкість не впорався з кермуванням і врізався у паркан.
У центрі Києва іномарка влетіла у будинок / Фото "Суспільного"
Також свідки зазначають, що водій нібито втік з місця пригоди на білій Tesla. У салоні Audi після ДТП залишилася лише жінка-пасажир.
"На місці перебувала тільки пасажир водія. Слідчо-оперативна група буде її опитувати, вона пояснюватиме, як так вийшло", – розповів інспектор патрульної поліції Києва Тимофій Срібний.
У Києві Audi влетіла у будинок, водій втік з місця ДТП / Фото "Суспільного"
Що цікаво, Audi була зареєстрована лише 2 дні тому – 22 жовтня на жінку, однак не пасажирку, що залишилася на місці ДТП.
Поліція на місці ДТП в центрі Києва / Фото "Суспільного"