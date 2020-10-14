Нищівна аварія за участю елітного позашляховика Mercedes G 55 AMG сталася на перехресті Харківського шосе та Чернігівської вулиці. Внаслідок ДТП ніхто не загинув. Постраждалі дивом отримали лише подряпини.

За попередніми даними, водій "Мерседесу" летів на величезній швидкості по головній дорозі. У цей час із другорядної смуги виїхав мікроавтобус Renault, повідомляє dtp.kiev.ua.

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Судячи з запису місця події, "німець", вага якого може сягати до трьох тон н, протаранив "Рено" лише дотично: в автобуса "відсутній" перед.

Неконтрольований Mercedes

Вже після удару "Гелендваген" понесло та розкрутило дорогою. Він пролетів щонайменше 70 метрів. При цьому він збив стовб та розніс кілька плиток бордюру. На щастя, на його шляху не було ані пішоходів, ані інших машин.

Водії обох транспортних засобів відбулися легкими травмами. А от автівкам дісталося. "Гелендваген" окрім пошкоджень від зіткнення залишився без трьох коліс. Їх відірвало та відкинуло на зустрічний тротуар.



"Рено" також серйозно постраждав від удару / Фото dtp.kiev.ua

Кого можуть покарати за ДТП

Наразі на місці події працюють поліцейські, які намагатимуться з'ясувати, хто із водіїв порушив правила дорожнього руху. Але і без цього зрозуміло, що власник Renault не переконався у безпеці руху та не надав перевагу Mercedes, який був на головній. Втім, водій позашляховика також порушив, оскільки значно перевищив максимально дозволену швидкість. Зазвичай під час аналогічних аварій копи визначають взаємну провину обох водіїв. Проте нерідко в українських реаліях винним залишається чоловік, чия машина коштує менше.

Дивіться відео з місця зіткнення Mercedes G 55 та мікроавтобусу Renault у Києві: