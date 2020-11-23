У Києві на станції метро "Сирець" поставили гігантські турнікети. Відтепер "пасажири-зайці", які полюбляють перестрибувати через такі штуки й не платити за проїзд, матимуть труднощі. Висота нових пристроїв удвічі більша ніж у старих моделей.

У "Київському метрополітені" впевнені, що такі турнікети не можна перескочити. Про це повідомляє Телеканал "Київ".

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Виглядають нові пристрої доволі загрозливо. Але цілком вписуються в інтер'єр цієї "молодої" станції.

Станція метро "Сирець" розташована на зеленій гілці. Вона була відкрита у 2004 році. За одну добу нею користуються близько 10 тисяч пасажирів.

Зазначимо, що схожі турнікети вже другий рік стоять на станції "Площа Льва Толстого", але періодично виходять з ладу.