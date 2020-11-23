Погана новина для "зайців": у Києві на станції метро "Сирець" з’явились величезні турнікети
У Києві на станції метро "Сирець" поставили гігантські турнікети. Відтепер "пасажири-зайці", які полюбляють перестрибувати через такі штуки й не платити за проїзд, матимуть труднощі. Висота нових пристроїв удвічі більша ніж у старих моделей.
У "Київському метрополітені" впевнені, що такі турнікети не можна перескочити. Про це повідомляє Телеканал "Київ".
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Виглядають нові пристрої доволі загрозливо. Але цілком вписуються в інтер'єр цієї "молодої" станції.
- Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що "Київський метрополітен" замовив тендер на реставрацію вестибюля станції "Вокзальна", а заразом і проєктування другого виходу. Роботи планують закінчити до кінця 2022 року.
- На вході цієї станції регулярно виникають черги – іноді люди стоять аж до головного входу Центрального залізничного вокзалу.
- Керівництво метро сподівається, що цю проблему вирішить другий, просторіший вхід у метро.
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